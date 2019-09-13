Более 70 человек заразились лихорадкой Западного Нила в Ростовской области

В Ростовской области 72 человека заразились лихорадкой Западного Нила. Официальная статистика по этому заболеванию закрыта, но местные издания сообщают о, как минимум, двух погибших.

Главные переносчики этого опасного вируса - комары, поэтому власти региона начали дополнительную обработку территории от этих насекомых. Под особым контролем находятся городские парки и скверы, зоопарки и прибрежные зоны.

Инкубационный период вируса составляет от двух дней до двух недель. При этом симптомы часто схожи с гриппом: это лихорадка, боли в мышцах, суставах, слабость, которые могут перетекать в поражение центральной нервной системы и воспалительные заболевания головного мозга.