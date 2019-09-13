Огненное утро: в Биробиджане горит склад пластиковой упаковки

Утром, 13 сентября, в Биробиджане Еврейской автономной области загорелся склад на заводе по производству пластиковой упаковки. Сообщение о возгорании поступило примерно 08:05 по местному времени (01:05 по Москве). Огонь бушует на площади больше 800 квадратных метров. Пламя охватило не только внутренние помещения, но и крышу одноэтажного здания. Черный дым поднимался на десятки метров в высоту, а горожане, живущие рядом с заводом, начали жаловаться на удушающий запах гари. В ликвидации пожары задействованы больше 30 человек и 9 единиц техники. По предварительной информации о пострадавших нет.

Ранее огонь бушевал на судостроительном заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Там горели кабели на площади 5 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг. В результате происшествия погибли 2 человека.