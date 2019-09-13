Смертельная тишина: в США оценили винтовку «Винторез»

Американские журналисты рассказали об уникальном оружии, созданном еще во времена Советского Союза. Речь идет о винтовке снайперской специальной (ВВС) «Винторез» и созданном на ее основе автомате специальном (АС) «Вал».

В материале отмечается, что винтовки отлично подходят для выполнения разведывательных заданий и ночных операций специальными подразделениями, так как способны вести тихую стрельбу и при этом пробивать бронежилеты.

«Советские разработчики оружия сделали две странно выглядящие, но смертельно тихие винтовки: ВСС «Винторез» и АС «Вал». Это семейство винтовок довольно уникально», - говорится в статье журнала The National Interest.

Автор статьи сообщает, что к этому оружию в СССР создали специальный дозвуковой мощный патрон 9x39 мм, поскольку другие пули к нему не подходили. И этот патрон значительно тише других своих собратьев.

«Патрон 9x39 мм является дозвуковым, движется медленнее, чем скорость звука, и значит никогда не преодолевает звуковой барьер. А поскольку пуля не создает звукового удара после того, как покидает ствол, то она значительно тише, чем большинство боеприпасов. В сочетании с глушителями «Винторез» и «Вал» стреляют очень тихо», - пишет автор материала.

В материале уточняется, что несмотря на ограниченную эффективную дальность дозвукового патрона (до 400 метров), винтовки заняли свою нишу в советском вооружении и используются до сих пор в российской армии.