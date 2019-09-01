«Кажется, они его подстрелили»: момент ликвидации стрелка в Техасе попал на видео

В Сети опубликовали видео ликвидации устроившего стрельбу в американском штате Техас преступника. Ролик сняли проезжавшие мимо в автомобиле люди.

На видеоролике издалека видны полицейская машина, почтовый фургон, на котором передвигался стрелок, и очертания правоохранителей. Ролик сопровождается эмоциональным выкриками очевидцев, которые пребывают в шоке от увиденного: «Боже мой!», «Они застрелили его!», «Они убили его!».

Днем 31 августа преступник, о котором известно только, что это белый мужчина в возрасте около 30 лет, устроил беспорядочную стрельбу по автомобилям на шоссе между городами Мидленд и Одесса в США. В результате произошедшего погибли пять человек.