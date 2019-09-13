СМИ: США направят в Сирию дополнительный военный контингент

США планируют направить около 150 военнослужащих в северо-восточную часть Сирии для совместного с Турцией наземного патрулирования. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на источники.

По информации издания, новое развертывание войск является частью серии военных и дипломатических шагов, предпринятых Вашингтоном в последние недели для ослабления напряженности в отношениях с Анкарой из-за поддержки американской стороной сирийских курдов.

Стоит отметить, что пока американские военные и дипломатические чиновники официально не подтвердили эти данные.

В августе этого года Минобороны Турции сообщило, что Вашингтон и Анкара договорились о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.