Посол США рассказал, о чем будет скучать после отъезда из РФ

Посол США Джон Хантсман заявил, что будет скучать по атмосфере Спасо-Хаус и друзьям, которых он обрел в России. В четверг, 12 сентября, в резиденции главы американской дипмиссии состоялся последний в ходе его пребывания в Москве концерт.

«Мы будем скучать по концертам, по атмосфере, по Спасо-Хаус и по вам! И когда я говорю по вам - я имею в виду наших друзей россиян, друзей-дипломатов, друзей-послов, с кем мне выпала честь работать вместе, и по сотрудникам посольства США, которые помогали мне выполнять мою работу», - приводит РИА Новости слова Хантсмана.

В начале августа СМИ распространили информацию, что Джон Хантсман подал заявление об отставке президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Позже эти сообщения подтвердили в американском посольстве.

В письме, написанном на имя Трампа, Хантсман заявил, что для него было честью служить в России в «исторически сложный период» в отношениях между двумя странами.