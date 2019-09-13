СМИ сообщили о недоливе топлива на 19% российских АЗС

С начала 2019 года Росстандарт обнаружил на 19% от всех проинспектированных АЗС недолив топлива. В общей сложности было проверено 200 заправок и в 39 случаях были зафиксированы нарушения. Приводят данные ведомства «Известия».

В Росстандарте уточнили, что недолив топлива проверяется специалистами в рамках плановых мероприятий, когда автозаправочную станцию уведомляют об этом заранее. И внепланово, но в этом случае должен присутствовать представитель заправки.

«Сегодня организация, зная о проверке и имея необходимое программное обеспечение и технические средства, может «подготовиться» к такой инспекции», - считают в Росстандарте.

При этом количество жалоб от автолюбителей на качество топлива растет. В текущем году число обращений граждан в Росстандарт возросло на 36%, по сравнению с предыдущим годом.

За девять месяцев 2019 года в ведомство поступило 200 жалоб на недолив горючего и около 350 заявлений о плохом качестве топлива. За аналогичный период 2018 года таких обращений в общей сложности было 404.

По данным проверок на соответствие качества топлива, в 33 случаях из 366, пробы не соответствовали нормам. Это составляет 9% от всех проверенных АЗС. В Росстандарте уточнили, что инспекции проходили как в крупных сетях, так и независимых заправочных станциях.