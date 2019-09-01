За секунды до смерти: житель Долгопрудного снял на видео последний полет упавшего вертолета

Житель подмосковного Долгопрудного Руслан Иванов продемонстрировал видео винтокрылого летательного аппарата (автожира) за 5-10 секунд до его падения в Клязьминское водохранилище.

«Я был дома. Заметил необычный летающий аппарат, непохожий на вертолет. Мне стало интересно и я решил его поснимать», - рассказал Иванов.

Местный житель добавил, что при приближении изображения, можно разглядеть пилота и пассажира аппарата. По словам мужчины, он не видел самого крушения, но слышал сильный хлопок, похожий на взрыв.

«Сразу электричество погасло, потом вновь включилось. Когда я выглянул в окно, то из-за дыма не было понятно, что произошло», - продолжил Иванов.

Вечером 31 августа в подмосковном Долгопрудном произошло крушение летательного аппарата. Автожир рухнул в 50 метрах от берега. В результате ЧП погибли два человека: 52-летний владелец летающего средства и его 31-летний сын.

По данным спасателей, летательный аппарат выполнял прогулочный полет. Зацепив провода высоковольтной линии электропередач, автожир рухнул в воду.