«Страна возвращается к жизни»: Лавров рассказал о завершении войны в Сирии

Сирия возвращается к нормальной жизни и война «действительно закончилась». Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров. Но уточнил, что отдельные очаги напряженности в стране все еще сохраняются.

«Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат», - сказал глава МИД РФ.

Сергей Лавров сказал в интервью газете «Труд», что на данный момент первостепенными задачами становятся оказание гуманитарной помощи Сирии и продвижение политического процесса «по урегулированию кризиса для достижения надежной и долгосрочной стабилизации в этой стране».

Министр иностранных дел РФ ранее сказал, что мирный договор между Россией и Японией должен отражать текущий уровень отношений между двумя государствами. Российская сторона готова к продолжению совместной работы для вывода российско-японских отношений на качественно новый уровень.