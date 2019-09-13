Бойцовский кот победил собаку профессиональным приемом: видео

Житель города Тхайнгуен, расположенного на северо-востоке Вьетнама, снял курьезное видео, на котором запечатлел своих питомцев: кота и щенка. Ролик, опубликованный автором на You Tube, вызвал умиление у пользователей и собрал не один десяток лайков.

На кадрах можно увидеть, как малыш сидит на полу и увлеченно чешет лапой свое пузо. В этот момент к нему подскакивает кот и проводит профессиональный борцовский захват. Кот укладывает щенка на спину и только после того, как тот поднял вверх все четыре лапы, отпускает его. Малыш какое-то время лежит поверженным на «борцовском ринге».

Ранее в Сеть попало видео, которое собрало более 300 тысяч лайков. Добродушный ретривер разнял двух котов, готовых наброситься друг на друга. Они медленно приближались друг к другу, готовясь к серьезной схватке. Но собака аккуратно оттащила одного из кошачьих, тем самым не дав разразиться битве.