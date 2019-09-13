«Последняя степень рака»: Разин назвал диагноз Заворотнюк

У актрисы Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга. Об этом рассказал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

«Группа “Ласковый май» очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за нее. Дай Бог, чтобы все обошлось. Анастасия - прекрасный человек. Мы с ней работали, выступали вместе. Знаем ее, как очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше», - написал он в своем Instagram.

Под публикацией один из пользователей социальной сети поинтересовался, что случилось с Заворотнюк. В ответ Разин сообщил, что у актрисы «последняя степень рака мозга».

Ранее в Сети появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк госпитализирована в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По сообщениям СМИ, в больнице она находится последние две недели, однако 13 сентября ее состояние резко ухудшилось. Согласно предварительным данным, у звезды развился отек мозга, она находится под круглосуточным наблюдением медиков.