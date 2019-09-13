Муж Заворотнюк покинет ледовое шоу из-за болезни жены

Фигурист Петр Чернышев покинет ледовое шоу «Руслан и Людмила» из-за ухудшения здоровья своей супруги Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщили коллеги спортсмена по ледовому шоу.

Участники шоу отметили, что в настоящее время Чернышев «не может думать о других вещах, кроме как о здоровье жены».

Сейчас труппа находится в Турции с гастролями. Однако Чернышев проводит свое время рядом с супругой, сообщает портал Super.

Ранее в Сети появилась информация о том, что актриса госпитализирована в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По информации СМИ, в больнице она находится последние две недели, однако 13 сентября ее состояние резко ухудшилось. По предварительным данным, у звезды развился отек мозга, она находится под круглосуточным наблюдением медиков.

Слухи о проблемах со здоровьем у Заворотнюк циркулируют уже не одну неделю. Сообщается, что у нее может быть рак мозга. Сама актриса эту информацию не подтверждает, но и не опровергает