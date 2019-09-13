Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией

В отношениях между Украиной и Россией наступила оттепель. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, в будущем предстоит найти компромисс, чтобы «возобновить мир и украинский порядок».

«Президент Зеленский пытается максимально использовать это окно возможностей, которое открывается, для того, чтобы принести мир на нашу землю», - цитирует слова Пристайко РИА Новости.

Ранее стало известно, что Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двухсторонних соглашений и документов по СНГ. Приостановка может быть связана с кадровыми перестановками в аппарате правительства страны, считают в Министерстве иностранных дел РФ.