В Совфеде назвали единственный способ для Украины воссоединиться с Крымом

Вхождение Украины в состав России является для нее реальным методом оказаться в составе одного государства с Крымом. Вернуть полуостров у страны шансов нет, завил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Есть очень быстрый и реальный метод («возвращения» полуострова). Надо Украине войти в состав России. Все остальное - сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение», - считает он.

По словам сенатора, граждане Украины давно понимают, что никаких вариантов «возвращения» Крыма нет, так он воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан.

«В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ», - цитирует РИА Новости Цекова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался за сохранение санкций в отношении России за присоединение Крымского полуострова. В Кремле ответили, что подобная риторика не принесет «ничего хорошего».