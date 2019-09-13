Свежо предание: в Киеве заявили, что присоединятся в энергорынку ЕС в 2025 году

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о намерении Киева присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году. Об этом политик сообщил во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

«Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году», - приводит слова Гончарука Правительственный портал Украины.

Премьер-министр добавил, что Украина намерена отказаться от Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в Советском Союзе в 60-х годах. И уточнил, что Киев заинтересован в изучении эстонского опыта по применению современных технологий и построению «государства в смартфоне», поскольку именно Эстония первой в мире внедрила систему электронного правительства.

Ранее на Украине озвучили меры, которые нужно предпринять, чтобы увести страну от энергозависимости. Были перечислены: повышение внутренней добычи газа, увеличение энергоэффективности потребления газа, интеграция национальной газотранспортной системы в европейский рынок и обеспечение субсидиями малоимущих украинцев, неспособных в полном размере оплатить коммунальные услуги.

При этом в «Нафтогазе» посоветовали гражданам Украины запастись газом на зиму. Людям предложили купить голубое топливо по фиксированной летней цене. Правда, «акция» продлится только до 25 сентября текущего года.