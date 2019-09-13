И смех, и мех: кемеровский енот приобрел мировую популярность

В Сети набирает популярность видео с упитанным енотом Темой из Кемерова: животное стало мировой звездой. На откормленного зверя обратили внимание в том числе американские СМИ, после чего на посвященную ему страницу стали подписываться сотни тысяч пользователей.

© enottema, instagram

На одном из видео пухлому еноту гладят живот, а на другом Тема самостоятельно ползает по полу. Несмотря на присущую еноту харизму, пользователи Сети разделились на два лагеря: нашлись и те, кто обвинил владельцев зверя в жестоком обращении. Виной тому упитанность енота: пользователи отмечают, что животное раскормили настолько, что он уже не может ходить.

© enottema, instagram

Однако хозяйка Темы объяснила, что енот просто любит ползать по комнате, а ходить и бегать может без проблем.

Ролик был опубликован в социальной сети Instagram.