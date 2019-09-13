Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для проведения выборов в Донбассе. Свою позицию он обозначил во время пресс-конференции после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

По словам Зеленского, среди основных критериев для проведения выборов – вывод с территорий российских войск.

«Это вопрос освобождения людей, вопрос разведения войск – сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском, по всей территории – это 400 километров. И только после этого мы можем вести речь о формате выборов», – цитирует его слова официальный сайт президента Украины.

Глава государства подчеркнул, что выборы должны проходить по украинскому законодательству. Зеленский также добавил, что их проведение является частью Минских договоренностей и по этой причине можно вести только теоретический диалог.