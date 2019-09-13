Пропавшего 22 года назад человека нашли через Google Earth

Исчезнувшего в 1997 году американца случайно нашли через сервис Google Earth. Оказалось, что до настоящего времени его тело лежало в автомобиле на дне пруда.

Машину в воде заметил один из жителей города Лейк-Уорт в штате Флорида. Он сообщил об этом проживающему поблизости мужчине, который позвонил в полицию. Стражи порядка достали автомобиль из пруда и обнаружили внутри скелет Уильяма Молдта, который пропал 22 года назад.

В день своего исчезновения 40-летний Молдт позвонил своей девушке и сказал, что направляется в ночной клуб, пишет SunSentinel. Обстоятельства его смерти пока остаются невыясненными. Близкие мужчины утверждают, что у него никогда не было проблем с алкоголем.