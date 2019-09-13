«Капсула» безысходности: опасные клетки неизвестного типа обнаружены у всех людей

Ученые из США обнаружили в человеческом организме неизвестный тип клеток, который получил название Х-лимфоциты: они способны вызвать диабет первого типа.

Исследователи отмечают, что на десять тысяч белых кровяных клеток приходится около семи иммунных клеток Х. Они способны сыграть большую роль в развитии аутоиммунных реакций.

В частности, при диабете первого типа иммунная система начинает разрушать бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин.

Ученые заключили, что иммунные клетки Х имеют рецепторы Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов, которые играют важную роль в презентации антигента Т-клеткам. Таким образом, Х-клетки заставляют лимфоциты, атакующих бета-клетки, делиться с огромной скоростью. В результате многократно усиливается аутоиммунный процесс.

В настоящее время неизвестно, что вызывает этот процесс, сообщает Live Science.