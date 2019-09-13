В России создадут систему для борьбы с нарушителями с иностранными номерами

В России создадут систему для борьбы с нарушителями ПДД на авто с иностранными номерами. В данный момент такие водители из-за лазейки в законодательстве могут не платить штрафы за нарушение ПДД и транспортный налог.

Так, приятные бонусы для себя обнаружила автолюбительница из Сочи Анастасия Склярова, когда из-за таможенных пошлин решила не регистрировать купленный в Абхазии автомобиль.

«Я не плачу штрафы, которые приходят по камерам, я не плачу налог на транспорт в Российской Федерации. Минус в том что я трачу время свое на заезд и выезд через границу», - рассказала она «Звезде».

В интернете по этой причине можно найти много объявлений о приобретении на выгодных условиях машин в странах бывшего СССР и СНГ. Власти подобная ситуация не устраивает.

«Как правило, это гости наши с постсоветской территории, гастарбайтеры, которые покупают за копейки машины с прибалтийскими, как у нас говорят, номерами и бомбят, лихачат, таксуют, не платя налоги, не соблюдая элементарные правила. Когда их машины так же фиксируются камерами, тоже ни с кого штраф невозможно взыскать, потому что это темное пятно, нет этой машины, некого наказывать», - рассказал первый заместитель спикера Госдумы Вячеслав Лысаков.

В ближайшее время в правила дорожного движения, административный и таможенный кодекс могут внести целый ряд поправок, чтобы исправить ситуацию. Кроме того, планируется создать международную базу данных для обмена информации о нарушителях.