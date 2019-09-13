Первые пациенты Центра ядерной медицины пройдут лечение на протонном ускорителе

Первые пациенты пройдут лечение на протонном ускорителе в Димитровграде в новом Центре ядерной медицины 20 сентября. Об этом заявил глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Руководитель ФМБА уточнил, что ежегодно в Ульяновской области будут спасать около 1200 человек. Протонная терапия эффективна при заболеваниях головного мозга и опухолей глаза.

В медцентре будет проводиться первоначальная диагностика и лечение с помощью радиоактивных препаратов, а принимать пациентов смогут со всей страны.

«По сути, мы отобрали пациентов на протонный ускоритель. В этом году будет 140 спасенных жизней на протонном ускорителе. Первые восемь пациентов начинают лечение с 20 сентября», - сказал Уйба.

Реализация проекта по созданию Центра ядерной медицины началась в 2010 году в Ульяновской области. При этом учреждение будет обслуживать не только местных жителей, но также пациентов из других регионов России. При этом Центр медицинской радиологии станет первым в РФ и самым крупным в Европе комплексом замкнутого цикла ядерной медицины.