«Будем молить Всевышнего»: Пригожин о госпитализации Заворотнюк

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк. Ранее в СМИ появилась информация о том, что она находится в тяжелом состоянии.

«Мне бы не хотелось в это верить, но, если это правда, мы будем молить Всевышнего, чтобы она выкарабкалась из этой ситуации, потому что мы ее очень любим», - цитирует Пригожина RT.

Ранее в Сети появилась информация о том, что актриса госпитализирована в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По информации СМИ, в больнице она находится последние две недели, однако 13 сентября ее состояние резко ухудшилось. По предварительным данным, у звезды развился отек мозга, она находится под круглосуточным наблюдением медиков.

Слухи о проблемах со здоровьем у Заворотнюк циркулируют уже не одну неделю. Сообщается, что у нее может быть рак мозга. Сама актриса эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.