В Кремле раскрыли темы беседы Путина и Роухани

Во время встречи 16 сентября президент России Владимир Путин и лидер Ирана Хасан Роухани проведут «сверку часов» по Сирии, обсудят двустороннее сотрудничество и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

«Что касается Ирана, то, помимо "сверки часов" по Сирии, имеется в виду затронуть некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, ну и, естественно, обсудить складывающуюся ситуацию вокруг Совместного плана действий по иранской ядерной программе», - заявил он.

Он добавил, что Россия поддерживает активные контакты со всеми участниками СВПД, а также с Тегераном. Кроме того, важно обсудить ситуацию в контексте выхода из соглашения США.

«Работа активно ведется. Мы сохраняем полную приверженность СВПД, всячески стремимся содействовать его выполнению», - цитирует Ушакова РИА Новости.

Ранее Путин обсудил ситуацию по СВПД с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств подчеркнули необходимость сохранения программы как гаранта обеспечения безопасности на Ближнем Востоке.