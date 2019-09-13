Кровь и металл: опубликованы кадры с места ДТП с мотоциклом перед входом в РГГУ

Страшное ДТП произошло вблизи Российского Государственного Гуманитарного Университета (РГГУ) в Москве: мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем. Фотографии с места публикует «Звезда».

На снимках видно, что машина остановилась посреди перекрестка, причем мотоцикл находится у нее под передними колесами. По предварительной информации, одному из пострадавших делают прямой массаж сердца: мужчина лежит на земле.

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В настоящее время неизвестно, как именно произошло ДТП и кто был виновником аварии. На месте ЧП находятся медики.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.