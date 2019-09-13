Морозные «лапы»: гигантский «циклон-паук» медленно надвигается на Россию

Сегодня, 13 сентября, в России был заключительный день в череде бабьего лета. Об этом рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, россияне пережили сразу два лето за этот сезон - молодое и классическое, причем каждое длилось по неделе.

«С северо-запада на нас надвигается гигантский "циклон-паук", он уже атаковал северную столицу, в Петербурге сегодня в зоне холодного фронта прошли достаточно интенсивные ливни», - отметил метеоролог.

Тишковец добавил, что теперь эта «армада» медленно смещается в сторону центральной России и столичного региона. Россиянам следует ожидать холодный фронт уже в ночь на субботу, 14 сентября: начнутся дожди.

«Завтра днем мы окажемся в тыловой части, и температура рухнет практически на десять градусов. Днем 14 сентября будет +15…+17 °С», - сказал синоптик.

Он отметил, что по температурным показателям видно - столица «сваливается» в глубокую осень: уже в ближайшее воскресенье похолодает до +13 градусов. Следующая неделя также не порадует жителей нашей страны теплой погодой: будет холоднее, чем положено по норме.

После 27 сентября в Москву может прийти антициклон, что не исключает третьей волны бабьего лета, отмечает Тишковец. Однако эта температура не поднимется выше +15 градусов, сообщает RT.

Накануне сообщалось, что жители Сибири подверглись испытаниям настоящей зимней погоды в середине сентября: на Иркутскую область и Кузбасс обрушилась метель. Пользователи Сети публикуют кадры снежной аномалии.