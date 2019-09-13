Турчинов заявил о неготовности Украины к войне с Россией

Украина не может объявить войну России, так как ей нечего противопоставить в военном плане. Такое заявление сделал бывший секретарь национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

«В вопросах стратегического вооружения нам нечего противопоставить РФ», - сказал он.

По словам Турчинова, такая ситуация сложилась из-за того, что Россия имеет второй в мире ядерный потенциал, Украина же «в пацифистском порыве» отказалась от атомного оружия.

«Даже в пропагандистском фильме… Путин говорил, что если бы на помощь Украине пришли страны НАТО, он не исключает того, что мог применить ядерное оружие», - цитирует политика его официальный сайт.

Речь идет о словах президента России в документальном фильме «Крым. Путь на Родину», который объяснил, что РФ готовы была привести в действие ядерные силы, защищая Крым. Глава государства отметил, что разговаривал с западными коллегами о том, что в полуостров – это историческая территория России и там проживают русские люди, которые оказались в опасности.

Турчинов также уточнил, что видит выход из ситуации в укреплении военной мощи Украины.

«Я в этой ситуации вижу один выход - укреплять наш силовой, в частности военный потенциал. Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза закате», - резюмировал он.

Ранее экс-глава СНБО обвинил проголосовавших за оппозицию на выборах в Верховную раду украинцев в желании «стать рабами». Турчинов возмутился, что впервые с 2014 года пророссийские партии получили весомую поддержку электората.