Кремль назвал три условия для встречи «нормандской четверки» в Париже

Россия готова участвовать в предстоящей встрече в «нормандском формате» при соблюдении нескольких условий. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы считаем, что встречу проводить нужно, и мы согласны, что ее, как предлагает президент Французской Республики (Эммануэль) Макрон, можно провести в Париже», - сказал он.

По словам Ушакова, перед этим необходимо разрешить ряд вопросов. Среди них - разведение средств в Станице Луганской, в районах Золотого и Петровского и письменное закрепление «формулы Штайнмайера», которая предусматривает начало действия закона об автономном статусе Донбасса на временной основе в день выборов и на постоянной - после выборов.

«Третье важное условие - предварительное согласование итогов саммита, согласование тех результатов, которые будут представлены общественности», - добавил Ушаков.

Ранее президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили предстоящую встречу в телефонном разговоре. Глава РФ отметил, что нужно провести тщательную подготовку к саммиту.