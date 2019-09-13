«Дорога памяти»: Шахназаров рассказал о подвигах отца в сражениях в Пиллау

Кинорежиссер, народный артист России Карен Шахназаров рассказал, как его отец принимал участие в ожесточенных боях в Пиллау во время Великой Отечественной войны.

«Мой отец два года воевал на фронте. Закончил войну в Пиллау, там была знаменитая цитадель. Немцы там воевали до последнего, они не сдавались. Там шли ожесточенные бои после 9 мая, хотя Германия уже подписала капитуляцию, а бои продолжались. У него два ордена - Красной Звезды и Отечественной войны», - вспоминает Шахназаров.

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