Подавший иск против Киркорова банк закрылся

Банк, который намерен взыскать с российского артиста Филиппа Киркорова более 650 тысяч евро, закрылся около полутора лет назад. Об этом в комментарии «Звезде» сообщил адвокат музыканта Александр Добровинский.

По его словам, информация о так называемом долге не проверена.

«А кто сказал, что Филипп должен что-то? Посмотрим, что это за шутка с банком, которого не существует. Банк закрылся год или полтора назад. Будем выяснять. Банк ликвидирован. Он обвинялся американцами в отмывании денег и в помощи ядерным силам КНДР. Он закрылся полтора года назад. А теперь появился некий иск… Будем разбираться», - отметил он.

Ранее сообщалось, что латвийский банк ABLV Bank подал иск в Таганский районный суд Москвы о взыскании с артиста Филиппа Киркорова 651 тысячи евро. Речь идет о задолженности по кредитному договору. По словам пресс-секретаря суда Юлии Сухининой, помимо указанной выше суммы, также предусматривается выплата других неустоек.