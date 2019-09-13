На улице в Испании из-за ливней утонул человек

Количество погибших из-за стихийного бедствия на юго-востоке Испании возросло до четырех человек. Ливни с грозами и сильный ветер бушуют на побережье с 12 сентября.

Один человек погиб, пытаясь проехать по затопленному тоннелю в городе Альмерия. Жертвами аномальной погоды также стали двое пожилых людей, которые не смогли выбраться из перевернутого потоком воды автомобиля.

На всей территории провинции Валенсия метеослужба установила самый высокий, красный уровень опасности. В провинции Мурсия власти Испании просят объявить территорию зоной катастрофы.

Из-за стихийного бедствия в стране прервано железнодорожное и автомобильное сообщение, задержаны десятки авиарейсов, отменены занятия в школах в пострадавших районах. Более пяти тысяч человек остаются без электричества. Для безопасности власти призвали жителей не выходить из дома и не пользоваться личными автомобилями.

Ранее очевидцы сняли на видео последствия природной катастрофы. На кадрах видно, как мощный поток воды уносит несколько автомобилей.