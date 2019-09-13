OPAL ограничит доступ «Газпрома» к допмощностям

Оператор газопровода OPAL - немецкая Opal Gastransport - намерен ограничить доступ российского «Газпрома» к транзитным мощностям. Ожидается, что это произойдет утром в субботу, 14 сентября.

Согласно сообщению пресс-службы регулятора, запрет распространится в том числе и на заранее забронированные мощности.

«По оценке Федерального сетевого агентства, у "Газпрома" есть альтернативные транспортные маршруты и пункты доставки, для того чтобы выполнить свои обязательства по отношению к Европейскому союзу», - сказано в релизе.

В документе также содержится предупреждение о том, что нарушение запрета повлечет штрафы.

На этой неделе суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования OPAL. В Федеральном сетевом агентстве Германии также заявили, что российскому «Газпрому» необходимо сократить транспортировку газа по OPAL до половины транзитной мощности трубопровода в соответствии с решением Суда ЕС.