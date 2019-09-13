Путин поручил заложить в бюджет расходы на восстановление жилья в Приангарье

Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам поездки в начале сентября в пострадавшую от наводнения Иркутскую область. В числе прочего глава государства попросил правительство заложить в бюджет на 2020-2022 годы дополнительные расходы.

Согласно опубликованному на сайте Кремля документу, Путин распорядился предусмотреть при формировании бюджета страны на ближайшие два года дополнительные расходы по восстановлению поврежденного или утраченного жилья, объектов инфраструктуры, гидротехнических сооружений и административных зданий в Иркутской области. Кроме того, кабинету министров совместно с Центробанком РФ предстоит до 1 ноября проработать вопрос о реструктуризации задолженности пострадавших от стихийного бедствия людей.

«Совместно с Центральным банком Российской Федерации проработать вопрос с кредитными организациями о реструктуризации кредиторской задолженности граждан, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области», - говорится в документе.

Сильное наводнение захлестнуло Иркутскую область в начале июня этого года. Вышедшие из берегов реки затопили 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушили и повредили 22 моста. Свыше 45 тысяч человек признаны пострадавшими от стихийного бедствия. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал сумму, необходимую для восстановления Иркутской области.