В Норвегии активировался неизвестный вирус-убийца

Владельцы собак в Норвегии обеспокоены неизвестной инфекцией, которая убивает их питомцев. За последние несколько недель в стране погибли уже десятки этих животных.

Изначально смертельные случаи были зафиксированы в Осло, а затем и в других районах Норвегии. У всех собак наблюдались одни и те же симптомы: рвота и диарея с кровью. По данным «Радио Sputnik», хозяева не успевают довезти животных до ветеринаров - смерть наступает почти мгновенно.

В настоящее время медики не могут установить, что представляет собой злосчастный вирус. Известно, что сначала рассматривалась версия об отравлении крысиным ядом, однако в ветеринарном институте эту гипотезу отвергли. Позже появились предположения о новом вирусе. У всех погибших собак были обнаружены две бактерии, которые могут передаваться в том числе и человеку.

В Норвегии были отменены все кинологические выставки. Также неизвестно, опасна ли данная ситуация для людей. Эксперты не исключают, что инфекция может выйти за пределы страны.