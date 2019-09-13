Шойгу пригласил США принять участие в подъеме американской подлодки на Курилах

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил США принять участие в экспедиции Русского географического общества на Курильские острова по подъему американской подводной лодки.

«На будущий год мы затеваем большую экспедицию, я многих приглашаю, у наших берегов Курил мы обнаружили теперь уже американскую лодку, которая в те годы воевала там. И я надеюсь, что мы сможем организовать эту экспедицию с нашими американскими коллегами», - сообщил президент РГО Сергей Шойгу на церемонии открытия фестиваля общества в парке «Зарядье».

В октябре 2017 года Министерство обороны России совместно со специалистами Русского географического общества изучили затопленную во времена Второй мировой войны в двух километрах от берега острова Матуа американскую подводную лодку Herring.

Подлодка была затоплена 1 июня 1944 года. Во время контратаки береговая батарея нанесла два прямых удара в район рубки, и вода мгновенно забурлила на расстоянии до пяти метров от подлодки, в результате тяжелое топливо разлилось по округе почти на 30 километров.

Поход на Курилы был восьмым в истории этой лодки. Командовал субмариной молодой лейтенант Дэвид Забриске - это был его четвертый месяц службы на Herring. У побережья Матуа экипаж сражался с японскими кораблями, и довольно успешно: в штаб одно за другим приходили сообщения о потопленных судах - «Ишигаки» и «Хокуйо Мару». В результате жертвами американской подлодки стали и два торговых японских корабля. Однако стоило ей ненадолго всплыть, как субмарину сразу атаковали с острова. На ее борту в тот момент находились 83 человека.