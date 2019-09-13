Летчики Су-25 «Грач» уничтожили «врага» в условиях высокогорья
Штурмовики Су-25 из состава российской авиабазы Кант в Киргизии уничтожили цели на высокогорном полигоне Эдельвейс.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Работая в парах, летчики нанесли ракетные удары по лагерю и складу условных террористов, а позже атаковали заминированный автомобиль.
В ходе учений пилоты отработали задачи по уклонению от средств ПВО противника с использованием тепловых ловушек.
Воздушные маневры выполнялись в условиях разреженного воздуха и сильнейших порывов ветра.
Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».