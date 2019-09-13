Медведев назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю

Сокращение рабочей недели в России будет зависеть от ситуации в экономике. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.

Медведев подчеркнул, что совершенствовать трудовое законодательство можно только при сохранении гарантий и условий трудовых договоров, без ухудшения положения работников.

«В будущем может быть и уменьшение трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств, о которых так или иначе нужно говорить. Речь идет… не просто о переходе на четырехдневную или какую-то иную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства», - пояснил премьер.

Так, по его словам, трудовой договор должен включать пункты об условиях работы и учете рабочего времени. Нужно также отрегулировать удаленную занятость и другие нововведения. Подробно обсудить идею сокращения рабочего времени Медведев предложил в рамках российской трехсторонней комиссии.

Проработать вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю глава правительства поручил Минтруду в августе. Ранее идею оценили в Минэкономразвития.