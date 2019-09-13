Момент уничтожения микроавтобуса дроном-камикадзе попал на видео
Дроном управляет оператор: аппарат наносит точный удар по микроавтобусу, в результате чего от транспорта отлетают обломки.
© Видео: Чингис Дамбиев, YouTube © Фото: Чингис Дамбиев, YouTube
Уничтожение микроавтобуса дроном с воздуха попало на видео. Летающим «камикадзе» управляет оператор.
На ролике, опубликованном в Сети, видно, как расправивший крылья дрон устремляется к цели, причем съемка ведется не только с земли, но и с воздуха.
В результате аппарат наносит удар по микроавтобусу: раздается взрыв, после чего от транспорта отлетают обломки. Как уточняется в описании к видео, размах крыльев такого дрона составляет 1,6 метра, а скорость полета достигает 150 километров в час.
Видео было опубликовано на YouTube.