Лавров оценил ситуацию с возможным подписанием мирного договора с Японией

Мирный договор между Россией и Японией должен отражать текущий уровень отношений между двумя государствами. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное - ориентиры их дальнейшего развития», - сказал российский министр.

В интервью газете «Труд» Лавров также сообщил, что этот шаг подразумевает улучшение взаимодействия между Москвой и Токио во всех областях для создания условий по урегулированию двусторонних проблем.

По словам главы МИД РФ, российская сторона готова к продолжению совместной работы с целью вывода отношений между Россией и Японией на качественно новый уровень.

«Неизменно исходим из того, что возможное решение проблемы мирного договора должно быть поддержано и принято народами обеих стран», - подчеркнул Сергей Лавров.

Пятого сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что вопрос заключения мирного договора между РФ и Японией связан в том числе с обязательствами Токио перед Соединенными Штатами и другими государствами. При этом глава государства отметил, что Москва и Токио будут двигаться на основе Декларации 1956 года в направлении полноценного урегулирования отношений между странами и стремиться к заключению мирного договора.