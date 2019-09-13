В Кремле отреагировали на идею Грефа поднять зарплаты полицейским

Предложение главы Сбербанка Германа Грефа поднять зарплаты сотрудникам полиции при сокращении их количества заслуживает внимания. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Греф озвучил идею об увеличении зарплат правоохранителям в три-четыре раза на Московском экономическом форуме 13 сентября. Реализовать это предлагается при помощи сокращения штата полицейских.

Песков заметил, что Греф обладает изрядным опытом работы в правительстве, экспертных организациях, руководстве Сбербанка и высказывает много экспертных идей.

«Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна», - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что предложение Грефа «безусловно заслуживает внимания», однако «сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счет».