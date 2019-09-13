Латвийский банк подал на Киркорова в суд

Латвийский банк ABLV Bank подал иск в Таганский районный суд Москвы о взыскании с артиста Филиппа Киркорова 651 тысячи евро. Речь идет о задолженности по кредитному договору.

По словам пресс-секретаря суда Юлии Сухининой, помимо указанной выше суммы, также предусматривается выплата других неустоек.

«Сумма основного долга составляет 651 тысячу евро плюс штраф, неустойка и проценты, сумма огромная, но назвать ее не могу», - рассказала она.

По словам Сухининой, певец проходит в иске как заемщик, а его продюсерская компания - как поручитель. Предварительное судебное заседание назначено на 1 октября 2019 года на 10:00.

Соответствующая информация по делу была размещена на официальном портале судов общей юрисдикции по Москве.