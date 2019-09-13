Директор Заворотнюк прокомментировал госпитализацию артистки

Актриса Анастасия Заворотнюк прокомментировала свою госпитализацию в реанимацию. Ее ответ на распространенную в медиа информацию передал директор артистки Стас Христов.

«Бред. Отстаньте!» - воспроизвел слова Заворотнюк в разговоре со «Звездой» Христов.

Ранее в Сети появилась информация о том, что актриса госпитализирована в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По информации СМИ, в больнице она находится последние две недели, однако 13 сентября ее состояние резко ухудшилось. По предварительным данным, у звезды развился отек мозга, она находится под круглосуточным наблюдением медиков.

Слухи о проблемах со здоровьем у Заворотнюк циркулируют уже не одну неделю. Сообщается, что у нее может быть рак мозга. Сама актриса эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.