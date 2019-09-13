Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с коллегой из Ливана
На встрече обсуждалась ситуация в Ближневосточном регионе, в том числе проблема возвращения сирийских беженцев в места их постоянного проживания в Сирийской Арабской Республике.
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Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин 13 сентября 2019 года встретился со специальным представителем премьер-министра Ливанской Республики по России Джорджем Шаабаном.
Также в ходе переговоров затрагивались вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила готовность сторон к дальнейшему взаимодействию между оборонными ведомствами.