Кремль отреагировал на призыв Зеленского к новым санкциям против Москвы

В Москве негативно воспринимают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости сохранения экономических санкций против Российской Федерации за присоединение Крыма. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По мнению представителя Кремля, подобная риторика не принесет ничего хорошего, а любые экономические ограничения являются обоюдоострым оружием.

«Ограничения не приносят никому пользу, не помогают решить проблему, противоречат международному праву, размывают его нормы и в целом не несут ничего хорошего ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции», - заявил Песков.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к достижению мира на юго-востоке страны - дипломатия, а санкции против России должны быть сохранены до наступлении мира в Донбассе.

Крым стал российским регионом в 2014 году, после проведения на полуострове всенародного референдума. В ходе голосования подавляющее большинство его жителей высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

Официальный Киев, власти США и ЕС итоги народного волеизъявления не признали и ввели против Москвы экономические санкции, в том числе ограничения на ведение торговых операций и замораживание зарубежных счетов. Кремль неоднократно заявлял, что вопрос Крыма решен окончательно и пересмотру не подлежит.