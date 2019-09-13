Судьба «Фризиума»: Скворцова рассказала о процедуре регистрации редкого лекарства

Регистрация «Фризиума», медицинского препарата, который уже неоднократно становился причиной задержания полицией родителей тяжелобольных детей, начнется в ближайшее время. Об этом во время своей первой прямой линии с регионами заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По оценкам Минздрава, сейчас в лекарстве нуждаются более двух тысяч человек. Пытаясь купить его за границей, родители рисковали свободой, поскольку препарат не зарегистрирован в нашей стране. При этом аналогов ему на отечественном рынке нет.

«Переговоры министерства здравоохранения с производителем привели к тому, что компания готова в течение месяца подать досье на регистрацию. С учетом того, что этот препарат уже более 20 лет находится в обращении, это будет ускоренная регистрация, без повторения клинических исследований», - заверила Скворцова.

Министр добавила, что один из российских заводов уже приступил к отработке запуска отечественных форм противосудорожных препаратов для детей. Их производство начнется в 2021 году, а в следующем году список жизненно необходимых лекарств пополнится на 24 препарата. Глава ведомства отметила, что этот перечень постоянно расширяется.