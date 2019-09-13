В сирийском Алеппо приступили к реставрации старейшего рынка

В историческом центре сирийского Алеппо, в районе Фарафра, приступили к восстановлению одного из старейших рынков Эль-Хабия, чей архитектурный комплекс внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На объекте трудятся рабочие, которым помогают и те, кто в первую очередь заинтересован в скорейшем возрождении этого центра торговли.

Восстановительные работы начались спустя два с половиной года после освобождения города. Рынок - один из самых древних в Алеппо, возраст его стен составляет более двух тысяч лет. На первом этапе рабочие меняют старые трубы и заново проводят электричество. После этого к работе приступят профессиональные реставраторы.

Покидая Алеппо, террористы уничтожили систему водоснабжения. Коммуникации находятся под древней базальтовой кладкой, которой более ста лет. Рабочие бережно разбирают камни, присваивая им номера. Это необходимо для того, чтобы после замены труб восстановить кладку в том же виде.