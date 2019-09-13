Свадебный катафалк Собчак попал на видео

Видео прибытия телеведущей Ксении Собчак и режиссера театра и кино Константина Богомолова в Грибоедовский ЗАГС столицы попало в Сеть. Звездная пара сумела удивить даже искушенных поклонников, приехав на церемонию бракосочетания на черном катафалке с красными шторами и надписью «Пока смерть не разлучит нас».

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Капот лимузина был украшен огромным количеством красных роз. Невеста и жених появились из задних дверей катафалка, из которых обычно достают гроб. Под несмолкаемые щелчки фотокамер молодожены проследовали в ЗАГС, где поставили свои подписи под документом, узаконившим их отношения.

Утром теледива опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье. Кружевной наряд с открытой спиной дополняется длинной фатой.

О романе Собчак и Богомолова стало известно в прошлом году. Вскоре ведущая объявила о разводе со своим первым мужем актером Максимом Виторганом и на всех светских мероприятиях стала появляться в компании режиссера Константина Богомолова.