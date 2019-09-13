В Кремле не исключили нового обмена задержанными с Украиной

Кремль не исключает нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной, но это потребует большой работы и времени. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Седьмого сентября Москва и Киев освободили по 35 человек с обеих сторон. Россия отправила на родину 24 украинских моряка и осужденного за подготовку теракта украинского режиссера Олега Сенцова. В свою очередь, украинская сторона отпустила главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

В этот же день главы Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор по инициативе Киева. Обе стороны положительно оценили процедуру обмена пленными. Также Зеленский заявил, что не исключает второго этапа одновременного освобождения задержанных. Сегодня он рассказал о подготовке соответствующих списков.