Сергей Шойгу открыл фестиваль РГО в парке «Зарядье»

В этом году фестиваль проходит в уличном формате и посвящен путешествиям по России, а также развитию внутреннего и въездного туризма, при этом его мероприятия запланированы не только на улице, но и в помещениях парка «Зарядье», таких как павильон «Купол», Медиацентр, Ледяная пещера, Заповедное посольство.

На фестивале встретились представители этносов и народностей со всех уголков страны.

Цель фестиваля - доказать, что путешествовать по России - это увлекательно и доступно, показать уникальную и разнообразную природу нашей страны, ее великую и богатую культуру, познакомить жителей России с обширнейшим природным, историческим и культурным достоянием регионов.

На выставках также представлены традиционные жилища коренных народов России (яранги, чумы, курени), современный геокупол (жилища путешественников XXI века) и другие экспонаты.

Ранее фестиваль посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу.