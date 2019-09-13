Временно готов: Трамп намерен рассмотреть торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем, но при одном условии: он хочет широких договоренностей.

«Мне бы больше хотелось добиться полной сделки», - приводит слова Трампа РИА Новости.

Американский президент добавил, что его интересуют те временные договоренности, которые помогли бы разрядить обстановку в «торговой войне» между США и КНР, а также снять взаимные ввозные пошлины.

Ранее США решили отложить по просьбе Китая введение пошлин на их товары, объемом 250 миллиардов долларов с 1 до 15 октября. При этом в конце августа Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Китая в ответ на увеличение китайской стороной тарифов на американские автомобили.