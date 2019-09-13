В Кремле оценили вероятность возвращения задержанных кораблей Украине

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров не затрагивали тему возврата Украине задержанных в Керченском проливе кораблей. Данный вопрос рассмотрят позже. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ноябре прошлого года экипажи трех кораблей Военно-морских сил Украины совершили провокацию в Керченском проливе, нарушив границу с Россией. Капитаны катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» совершали опасные маневры и игнорировали сигналы российских пограничников. В скором времени корабли были остановлены, а моряки задержаны.